Murat Ocak’tan eczacılara ziyaret

Sanayi Müdürü Ocak beraberinde Ölçü Ayar Birim Memurları Muharrem Ceylan ve Muharrem Tarhanacı ile birlikte Çorum Eczacı Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler ile birlikte Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Şentürk’ün hazır bulunduğu ziyarette 28 Şubat'a kadar başvuruları ve onaylarının yapılması gereken Tartı Aletleri ile ilgili Ölçü ve Ayar işlemleri hakkında bilgi veren İl Müdürü Ocak, karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu.

Oda Başkanı Güler nazik ziyareti için Murat Ocak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

