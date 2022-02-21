Murat Ocak’tan eczacılara ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret etti.
Güncel 21.02.2022, 19:48
20
Sanayi Müdürü Ocak beraberinde Ölçü Ayar Birim Memurları Muharrem Ceylan ve Muharrem Tarhanacı ile birlikte Çorum Eczacı Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler ile birlikte Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Şentürk’ün hazır bulunduğu ziyarette 28 Şubat'a kadar başvuruları ve onaylarının yapılması gereken Tartı Aletleri ile ilgili Ölçü ve Ayar işlemleri hakkında bilgi veren İl Müdürü Ocak, karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu.
Oda Başkanı Güler nazik ziyareti için Murat Ocak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Galatasaray
|26
|30
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|41
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Menemen Belediyespor
|25
|31
|14. Gençlerbirliği
|25
|30
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14