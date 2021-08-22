Murat Ocak’ın acı günü
Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak’ın kayınvalidesi Huriye Cihan (66) vefat etti.
Güncel 22.08.2021, 21:05
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Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak’ın kayınvalidesi Huriye Cihan (66) vefat etti.
Kellegöz Camii Emekli İmam Hatibi Bahri Cihan’ın eşi, Hilal, Hicran ve Nihal Cihan’ın anneleri Huriye Cihan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi, Cumartesi günü Ulucami’de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
(Haber Merkezi)
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