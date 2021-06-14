Murat Koçak, İngiltere Endüstri Günü’ne katıldı

Bu etkinlik, Türkiye ile İngiltere arasındaki teknoloji, sanayi üretimi, savunma ve güvenlik sektörlerindeki işbirliği açısından büyük önem taşıyor.

İngiltere Endüstri Günü’nde, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Büyükelçilik ve İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri, uluslararası şirketlerin Türkiye temsilcileri hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

