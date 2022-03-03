Murat Koçak, Anıl Sural’ın imza gününde
Türk medyasının ABD Temsilcisi Anıl Sural’ın yazdığı ‘NEDEN GELDİM AMERİKA’YA’ isimli kitabı için imza günü düzenlendi.
Güncel 03.03.2022, 18:30
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İmza gününe katılan Sungurlulu işadamı Murat Koçak, Sural ile biraraya geldi.
Koçak konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Washington DC’de Pentagon’dan, ABD Senato’ya ABD bürokrasi ve iş dünyasında etkin diyaloğu olan Türk medyasının ABD Temsilcisi Anıl Sural dostumuzun D&R’daki ‘NEDEN GELDİM AMERİKA’YA’ kitabının imza gününde buluştuk” ifadelerini kullandı.
(Uğur GÖRKEM)
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