Murat Kekilli Çorumlularla buluşacak
Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen konser kapsamında Çorumlu hayranlarıyla buluşacak. Kekilli, 13 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da Kadeş Barış Meydanında vereceği konserde sahne alacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konsere tüm vatandaşları davet etti.
Güncel 06.10.2021, 10:37
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