Murat Kaynak vefat etti
Çorum Merkez Kazıklıkaya Köyü eski muhtarı Kadir Kaynak’ın oğlu, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında görev yapan Murat Kaynak (40), yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.
Güncel 04.07.2021, 18:34
11
Çorum esnafından Fırat Kaynak’ın kardeşi, 4 çocuk babası Murat Kaynak’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi Cumartesi günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Kazıklıkaya Köyü mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
kapalı