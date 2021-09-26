Murat Gökdere toprağa verildi

Murat Gökdere, 11 gün önce beyin kanaması geçirmesi sonucu bilinç kaybı yaşayarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Beyin ölümünün de gerçekleşmesiyle genç yaşta hayata veda etti.

Menekşe Uslu’nun kardeşi, Muttalip Gökdere ve Çiğdem Özer’in ağabeyleri, Ayşe Gökdere’nin eşi, Dilek ve Gazi Can’ın babaları olan Murat Gökdere’nin cenazesi, Cumartesi günü Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

