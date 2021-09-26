Murat Gökdere toprağa verildi
ÇORUM HABER çalışanlarından Menekşe Uslu’nun kardeşi, Bülent Uslu’nun kayınbiraderi Murat Gökdere (39), beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı saat 02.30’da hayatını kaybetti.
Güncel 26.09.2021, 18:18
95
Murat Gökdere, 11 gün önce beyin kanaması geçirmesi sonucu bilinç kaybı yaşayarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Beyin ölümünün de gerçekleşmesiyle genç yaşta hayata veda etti.
Menekşe Uslu’nun kardeşi, Muttalip Gökdere ve Çiğdem Özer’in ağabeyleri, Ayşe Gökdere’nin eşi, Dilek ve Gazi Can’ın babaları olan Murat Gökdere’nin cenazesi, Cumartesi günü Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Altay
|7
|15
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Trabzonspor
|6
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Malatyaspor
|7
|6
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Valencia
|7
|11
|8. Osasuna
|7
|11
|9. Athletic Bilbao
|7
|10
|10. Real Betis
|6
|9
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Espanyol
|7
|6
|14. Cádiz
|7
|6
|15. Elche
|7
|6
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|6
|0