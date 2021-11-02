Münibe İlbars annesini kaybetti

Çorum'un tanınmış simalarından Mali Müşavir Münibe İlbars'ın annesi, iş insanı, Maden Mühendisi Ahmet İlbars'ın kayınvalidesi Zeliha Dalkıran (87), çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde bu sabah saat 04.30'da hayatını kaybetti.

Merhum Mehmet Dalkıran'ın eşi olan, 5 çocuk annesi Zeliha Dalkıran'ın cenazesi, bugün öğle namazından sonra Bala'nın Küçükbıyık köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.