“Mumdan Kale” şiirseverlerden yoğun ilgi gördü

Kadeş Barış Meydanı içinde bulunan Emin Kitabevi’nde cumartesi günü saat 14.00’de düzenlenen imza gününe genç şairin yakınları ile birlikte çok sayıda şiirsever katıldı.

Şairin İlkokul Öğretmeni Müberra Demirer’in de hazır bulunduğu imza gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP eski parti yöneticileri Sultan ve Kenan Özcan çifti ile çok sayıda vatandaş kitap imzalatıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Selçuk Ceyhan, “Anadolu’nun bozkır ruhunu, Çorum’un hümanist, sevgi, barış ve huzur kokan değerlerini bir buğday tanesiyle harmanlayan, günümüz Türk şiirine yeni bir soluk kazandıran şair” olarak tanımlanıyor.

ÇORUM HABER olarak çıkardığı ilk şiir kitabı ile kentimizin kültürel hayatına katkı sağlayacak olan genç şairi kutlar, çıktığı bu yolculukta başarılar dileriz.



(Volkan SINAYUÇ)

