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“Mumcu’nun kalemi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Yalçın Çiftçi, karanlık güç odaklarına karşı hakikati yılmadan korkusuzca kaleme alan Uğur Mumcu’nun Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu olduğunu söyledi.

“Mumcu’nun kalemi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Yalçın Çiftçi, karanlık güç odaklarına karşı hakikati yılmadan korkusuzca kaleme alan Uğur Mumcu’nun Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu olduğunu söyledi.

24 Ocak 2020 Cuma 00:10
“Mumcu’nun kalemi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek”

Mumcu’nun laik cumhuriyete, cumhuriyet değerlerine, demokratik hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi kaleme alarak, ilkeli ve onurlu bir gazetecilik örneği sergilediğini belirten Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te evinin önünde, otomobiline yerleştirilen bomba ile katledildi. 24 Ocak, tam bağımsızlığın ve laikliğin yılmaz savunucusu Uğur Mumcu’nun karanlık güçler tarafından acımasızca katledildiği gündür.

Ulusumuzu yasa boğan menfur saldırının ardından yetkililer “Faillerinin bulunması bir namus borcudur” diye açıklamalarda bulunuyordu, ancak olay yerinde kanıt sayılabilecek her şey süpürgeyle süpürülmüştü. Suikastın ardından yıllar sonra tetikçiler yargılandı, suikastın arkasındaki karanlık güçler 27 yıldır ortaya çıkarılamadı, suikast tüm yönleriyle ve bağlantılarıyla aydınlatılamadı.

‘Geçmişi yeniden yaşamak istemiyorsak, bu geçmişi çok iyi tanımak ve değerlendirmek zorundayız’ diyen Mumcu, geçmişi çok iyi okuyan, yaşadığı dönemi çok iyi analiz eden ve geleceğe ışık tutan bir Cumhuriyet aydınıydı.

Genel Sağlık-İş olarak Uğur Mumcu’nun ifadeleriyle “baskıya boyun eğmeden, gelen geçen yönetimlere maşalık etmeden, insanlık onurumuzla her platformda haksızlığa karşı direnmeye” devam edeceğiz.

Mumcu’nun kalemi ile yaktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

27 yıl oldu unutmadık, unutmayacağız.” (Haber Merkezi)

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