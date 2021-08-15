Mültecilerin açtığı dönerci tepki çekti

Çorum Merkez Alaattin Cami yakınlarında açılan dönerci esnaf ve vatandaşları rahatsız etti. Özellikle esnaf, yetkililere seslenerek bu yapılanlara 'Dur' denilmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf, yaşanan durumdan mahalle sakinlerinin de rahatsız olduğunu belirterek, çevredeki esnafın; elektrik, su, dükkan vergisi, reklam vergisi, sigorta gibi bir çok giderinin olduğunu ancak mültecilerin istedikleri şekilde dükkan açabildiklerini belirterek artık buna dur denilmesi gerektiğini söyledi.

Mülteciler tarafından açılan işyerlerini kimsenin kontrol etmediğini, gıda konusuna önemli olan hijyen konusuna gerektiği gibi dikkat edilmediğini anlatan esnaf, kendilerinin iş yapamazken bir de vergisi, kirası olmayan mültecilerle haksız rekabet ortamına girmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Çorum'da ki esnafın büyük bölümünün BAĞ-KUR’unu, yanında çalıştırdığı işçinin ücretini ödeyemez durumda olduğuna dikkat çeken bölge esnafı, “Artık esnaf olarak ayakta kalmaya mecalimiz yok. Pandemi ortamından yeni çıktık ve esnaf olarak işyerlerimizi kapatmamanın mücadelesini veriyoruz. Bizler ayakta kalabilmenin çabasındayken mültecilerin kafalarına göre işyeri açabilmeleri, bizlerin işyeri açarken geçtiğimiz evrelerden geçmemeleri, gerekli kontrollerin yapılmaması, sigorta yaptırmak zorunda olmaları gibi sebeplerle birde bunlarla rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Bu haksız rekabet ortamı bizleri bitirmeden yetkililerin bir şeyler yapmalarını istiyoruz” görüşünü dile getirdi.

(Haber Merkezi)

