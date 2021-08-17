“Mülteciler sokakta boş beleş gezen insanlar değil”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, mültecilerle ilgili yaşanan durumun insani açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mültecilerin ‘sokakta boş beleş, avare gibi gezen insanlar olarak’ değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Özhaseki, “Suriye’de babasının zulmünü devam ettiren Esed, zalim bir şekilde insanları katlediyor, şehirleri bombalıyordu. Esed’in zulmünden kaçanları ırkına, mezhebine bakmaksızın kabul etmeyip te Macaristan gibi tel örgü mü çekseydik?

Suriyeli sığınmacıların sevk ve idaresi, eğitimi, çalışma hayatı ve diğer şartları düzenlemek kolay değil. Hepsini sokakta boş beleş, avare gibi gezen insanlar olarak göremeyiz. Bazı şehirlerimizde yüzlerce firma kurmuşlar. Sanayide işe girip çalışanlar da var, kendi işlerini kuranlar da var. İçerisinde kıymetli elemanları var. Ama bizim için esas olan bunların yeniden evlerine gönderilmesidir. AK Parti’nin stratejisi bunun üzerine kurulu.

Afganistan’dan da ülkemize gelmesinler diye sınırlarımıza beton dikiyoruz. İnşallah orası da huzur ve sükuna kavuşur ve ülkemize gelmek zorunda kalmazlar” dedi.

“YEREL YÖNETİMLER REFORM

PAKETİNDE SONA GELİNDİ”

Özhaseki, yerel yönetimler reform paketi çalışmalarına ilişkin, “Çalışmalar son aşamaya geldi. Aslında bir kez görüştük ama Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla oturup, üzerinde son halini vereceğiz” dedi.

Yerel yönetimler reform paketi çalışmalarıyla ilgili sona gelindiğini anlatan Özhaseki, “Çalışmalar son aşamaya geldi. Aslında bir kez görüştük ama Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla oturup, üzerinde son halini vereceğiz. Tabii ki kamuoyuna da açıklayacağız ondan sonra. Uzlaşı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, İYİ Partili arkadaşlara da vereceğiz. Çünkü belediye çalışmaları siyasi tartışmaların ötesinde gitsin istiyoruz. Burada iyi bir yönetim tarzı ortaya konursa vatandaş rahat edecek. İyi bir sistem ortaya konmazsa vatandaş eziyetini çekecek. Bu nedenle her türlü siyasi çekişmenin dışında bu işi götürmek için de bir gayretimiz var” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimler konusunda birçok proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Özhaseki, şehirlerde plan bütünlüğünün sağlanması ve altyapı hizmetlerinin yapılması için birlikteliğe ihtiyaç olduğunu aktardı.

Özhaseki, köy statüsünün korunmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Köy statüsü kaldırılmasın istiyoruz. Bunun haricinde mevcut büyükşehirlerde bile bağımsız ilçelerimiz daha güçlü olsun diye de bir fikrimiz var. Mevcut ilçelerimiz de güçlü olsun ama büyükşehirlerdeki bağımsız ilçeler daha güçlü hale gelsin, bağımsız hizmetleri ilçelere verelim diye de bir fikir var. Bunların hepsi tartışılıyor. Bunlar sabit fikirler değil. Doğru olanı gördükçe değiştirebileceğimiz fikirler. Ne zaman ki taslak olarak Meclis'e sunduğumuz bir fikir olur, 'bu AK Parti'nin kurumsal görüşüdür' diye söyleyebiliriz. Şu anda öyle bir görüş yok.” (Taner ŞİMŞEK)