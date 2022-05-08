“Mülteci meselesi siyasi polemik konusu yapılmamalı”
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden konuların başında yer alan mülteci meselesiyle ilgili bir açıklama da Milli İrade Platformu tarafından yapıldı.
Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde, hangi dine ve ırka mensup olursa olsun mazlumların yanında yer aldığının belirtildiği açıklamada, “Suriye'de milyonlarca insan katledilme riskiyle karşı karşıyayken, çatışmalardan kaçarken, cansız bedenleri sahillere vururken, botları batırılmaya çalışılırken Batı ülkeleri bu duruma seyirci kalmış, bu zulmün dolaylı veya doğrudan müsebbibi olmuştur. Türkiye ise topraklarına sığınan Suriyelileri din, mezhep, ırk ayrımı yapmaksızın kabul etmiştir” denildi.
Bu süreçte Suriyeliler üzerinden defalarca çeşitli provokasyonlar yapıldığının ifade edildiği açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:
“Devlet ve millet el ele vererek Suriye krizinde de mazlumların yanında yer aldık ve bugüne kadar bize yakışanı yaptık. Toplumsal huzurumuzu ve kardeşliğimizi zedeleyecek adımlar atmadık ve atmayacağız. Bu vesileyle mülteciler meselesinin, farklı amaçlara hizmet eden siyasi polemik konusu yapılmasını kınıyor ve milletimizi bu konu üzerinden toplumsal huzurumuzu bozma maksadıyla kurgulanan oyunlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)
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