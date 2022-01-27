Mülteci çocuklar, gönüllerince eğlendi

Gönül Belediyeciliği kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını, gönüllere dokunan çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Şehrimizde yaşayan mülteci ailelerin çocuklarını İkbal Gençlik Merkezimizde ağırlayarak bu gençlerimize unutulmaz anlar yaşattık.” dedi. Candan, “Ekiplerimiz tarafından servisle belirli noktalardan alınarak merkeze getirilen çocuklarımızın kendilerini bekleyen sürpriz etkinlikler karşısındaki mutlulukları gönüllerimizi ısıttı.” diye konuştu. Candan, “25 mülteci çocuğun katıldığı etkinlik kapsamında çeşitli ikramlar ve minik hediyelerin yanı sıra merkezde görevli eğitmenlerin de yer aldığı etkinlikte ebru sanatı, akıl oyunları, kareoke, halat çekmece, sandalye kapmaca gibi çeşitli etkinliklerle çocuklar unutulmaz anlar yaşadılar” dedi.



