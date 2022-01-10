“Mülki idare amirleri, devletin en köklü, en temel, yapı taşları”

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü ile ilgili mesajında, mülki idare amirlerinin, ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlara ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşması yolunda en önemli vazifeleri hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“10 Ocak 1971 yılında mülki idare amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç tarihi olan 10 Ocak tarihi 1978 yılından itibaren Türk İdareciler Derneği tarafından ‘İdareciler Günü’ olarak kutlanmaktadır.

‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.’ ve ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı içinde ülkesine ve milletine hizmet etme bilinci ile çalışan mülki idare amirleri, devletimizin en köklü, en temel, en önemli yapı taşlarından biridir.

Halkımızın talep ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için zaman ve mekân mefhumu gözetmeden çalışmalar yapmak mülki idare amirlerinin görev ve sorumluluklarının başında gelmektedir. Mülki idare amirlerimiz, devleti temsil ederken sadece devletimizin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmektedir.

Vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden mülki idare amirlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizin ve aziz milletimizin aydınlık yarınlara taşınmasında, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmasında en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyor, tüm idarecilerimize bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, mensubu olmaktan gurur duyduğum bu onurlu mesleği fedakârca yürüten başta Vali Yardımcılarımız ile ilçelerimizde hizmet veren Kaymakamlarımız olmak üzere, tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutluyor, hayırlı çalışmalarının devamını niyaz ediyorum.”

(Haber Merkezi)