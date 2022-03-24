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“Mülakat kul hakkı yemektir”

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, kamuda mülakatların kaldırılarak liyakata dayalı bir sistemin getirilmesi, ayrıca tüm sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Güncel 24.03.2022, 20:30
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“Mülakat kul hakkı yemektir”

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığı görevini önceki gün Emir Dağaşan’a devreden Sami Çam, devir-teslim töreninde kamuda yaşanan sorunlara ve taleplerine de değindi. 
Türk Büro Sen Genel Merkezi’nin 5-6 Mart 2022 tarihinde Ankara’da yapılan 7. olağan genel kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Sami Çam, sendikacılık anlayışlarında hiçbir gücün devletine ve milletine sadakatten başka bir şey düşünmeyeceği kanaatinde olduklarını, ayrıca güçlü olan Türk devletinde kamu çalışanlarının sendikal hak ve menfaatlerini alma noktasında sonuna kadar mücadeleyi kendilerine şiar edindiklerini vurguladı.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro Sen olarak kamu çalışanlarının sorunlarının her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü gördüklerini, gerek pandemi gerekse sonrasında gelen yüksek enflasyon döneminde ücretlerin her geçen gün eridiğini vurgulayan Sami Çam, “Emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz ve devlet memurlarımız bu süreçten oldukça etkilenmektedir. Nitekim malum bir sendikanın daha Ağustos ayında yaptığı Toplu Sözleşme süreci geldiğimiz Ocak ayı enflasyon farkı ile birlikte hepten erimiştir, kadük kalmıştır, manasını yitirmiştir. Kamu çalışanlarına, ücretlilere ve emeklilere Hükümetin yeniden bir değerlendirme oranını gündemine alması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığından asgari ücrette bir güncellemenin söz konusu olduğu açıklamaları gelmiştir. Bunun tüm kamu çalışanlarını ve emeklileri de kapsayacak şekilde yapılması hepimizin ortak beklentisidir ve bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
Kamuda yaşanan en büyük sıkıntının sözleşmelilerin kadro sıkıntısı olduğunu ve bu konuda tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilerek 4/A noktasında tüm çalışanların eşit olması gerektiğini, kamunun 4/B ve 4/C garabetinden kurtarılmasının şart olduğunu anlatan Sami Çam, bu konunun 2022 yılı sonuna kadar çözüleceğini umut ettiklerini de bildirdi.
Memur atamalarındaki mülakat ve 3600 ek gösterge sorununa da değinen Sami Çam; “Kamuda mülakat kul hakkı yemektir. Mülakatların kaldırılması, kamuda liyakata dayalı sistemin oluşturulması, bunun paydaşlarıyla istişare edilerek devlet memuru olmuş, güvenlik soruşturmasından geçmiş insanların tekrar bir mülakata tabi tutulmasının yanlış olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda da yetkililerden ve Hükümetten en büyük talebimiz mülakat sisteminden vazgeçilmesidir. 
Diğer bir konuda 3600 gösterge meselesi vardır. Bu konuda sadece 4 kamu kurumundan çalışanların sorunu değildir. Bu konu tüm kamu çalışanlarının sorunudur. Sadece 4 meslek grubu hak ettiği bir durum söz konusu değildir. Bizim talebimiz tüm kamuya verilmelidir. Mevcut alt-üst ilişkisini bozmayacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Kamu-Sen olarak 2018 yılında verdiğimiz bir kanun teklifi vardı. Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı aracılığıyla. Mevcut ek gösterge sisteminin üzerine gidilerek, 800-1000 puan artırmak suretiyle. Biz hemşireye 3600 verince doktora ne vereceğiz. Bunlar bir sistem dahilinde öngörülmesi, üzerinde detaylı şekilde çalışılması lazım. Kamu-Sen’in teklifi bu sorunu kökten çözecek durumdadır” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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