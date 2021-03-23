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Mükremin Karaca, Milli Emlak Müdür Yardımcısı 

Çorumlu Mükremin Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 

Güncel 23.03.2021, 19:02
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Mükremin Karaca, Milli Emlak Müdür Yardımcısı 

Çorum'un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü nüfusuna kayıtlı Karaca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanlığı görevinde bulunan ve vekaleten Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mükremin Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genel Müdür Yardımcılığı görevine asaleten atandı.
(Haber Merkezi)
 

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