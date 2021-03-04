Muhtarlarla YEŞİLAY toplantısı

Çorum merkez mahalle muhtarları ile birlikte Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder ile Yeşilay yetkililerinin de katıldığı istişare toplantısında Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlenen toplantıda YEDAM’ın bağımlılıkla mücadeleye verdiği katkı başta olmak üzere ilimizdeki bu konuda yapılan çalışmalar hakkında muhtarlar bilgilendirildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban ve diğer yetkililer de katıldı.

(Haber Merkezi)