Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89644
ALTIN
335.588
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.2159
EURO
7.2441

Muhtarlarla telekonferans

Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, merkez mahalle muhtarlarıyla rutin olarak gerçekleştirdiği toplantıyı bu kez telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.

Muhtarlarla telekonferans

Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, merkez mahalle muhtarlarıyla rutin olarak gerçekleştirdiği toplantıyı bu kez telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.

31 Mart 2020 Salı 20:40
Muhtarlarla telekonferans

Korona virüs tedbirleri kapsamında muhtarlarla toplantısını telekonferansla gerçekleştiren Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin korona virüsle mücadele çalışmalarını muhtarlarla paylaştı. Başkan Aşgın, sosyal mesafenin önemini vurgulayarak telekonferans yoluyla toplantıların bu süreçte devam edeceğini belirtti.

Salgınla mücadeleye yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Aşgın, hizmetlerin koordineli bir şekilde devam edeceğini kaydetti. Aşgın, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz, milletimiz aktif bir şekilde salgınla mücadele ediyor. Biz de il genelinde vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarında yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık. Bir yandan salgınla mücadele ederken mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu süreç atlatılana kadar toplantılarımızı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ahlatcı’ya övgü
Ahlatcı’ya övgü
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
SON TABLO
SON TABLO
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim