Muhtarlarla telekonferans

Korona virüs tedbirleri kapsamında muhtarlarla toplantısını telekonferansla gerçekleştiren Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin korona virüsle mücadele çalışmalarını muhtarlarla paylaştı. Başkan Aşgın, sosyal mesafenin önemini vurgulayarak telekonferans yoluyla toplantıların bu süreçte devam edeceğini belirtti.

Salgınla mücadeleye yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Aşgın, hizmetlerin koordineli bir şekilde devam edeceğini kaydetti. Aşgın, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz, milletimiz aktif bir şekilde salgınla mücadele ediyor. Biz de il genelinde vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarında yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık. Bir yandan salgınla mücadele ederken mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu süreç atlatılana kadar toplantılarımızı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)