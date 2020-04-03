“Muhtarların ve köylerimizin emrindeyiz”

Yıldız Bek, muhtarların bir yandan virüsle mücadele ederken, köye giriş-çıkışların kontrol altında tutulması, köy halkının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir sorumluluğu yerine getirdiğine dikkati çekti.

Bu süreçte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin, üretimin de hız kesmeden devam etmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız Bek, köylünün tarlada, bağda-bahçede çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Yıldız Bek, muhtarlara şu şekilde seslendi:

“Değerli Muhtarlarım; CHP Çorum İl genel meclis üyeleri olarak, son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan virüs belasından kurtulmanın yolu birlikte ve ekseriyetle bireysel çabalarımızla olacaktır.

Ancak bu süreçte milletimizin efendisi sizler, üretime katkı için gelecekte insanlığın aç kalmaması adına, tarlalarınızda, bağınızda, bahçenizde çalışmaya devam ediyorsunuz.

Sizler ve nezdinizde tüm köylülerimizin başımızın üstünde yeri vardır.

Bunu bilerek çok dikkat ederek sizlere her zaman ihtiyacımızın olduğunun bilincindeyiz.

Sizlerin de bizlerden isteği olduğunda, CHP İl Örgütü ve İl Genel Meclis Üyeleri olarak 24 saat emrinizdeyiz. Bu süreçte hep birlikte ve yanınızda olduğumuzu bilin istedim. Sadece virüs değil, yaşadığımız tüm olumsuzlukların insanlığı terk ederek, aydınlık yarınların özlemiyle hepinize saygı ve selam gönderiyoruz.” (Haber Merkezi)