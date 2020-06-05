“Muhtarların taleplerini çözmek bizim vazifemiz”

Yeni yapılan teşkilat binası için hayırlı olsun dileklerini ileten Saraylı Köyü Muhtarı Süleyman Koçak, Cerit Köyü Muhtarı Metin Sözüdoğru, Şahinkaya Köyü Muhtarı Yılmaz Budak, Çamlıca Köyü Muhtarı Murat Eker, Aşağıfındıklı Köyü Muhtarı Rıfat Girişginoğlu köylerinde yapılan yatırımlar ve yapılacak yatırımlar için teşekkürlerini ilettiler.



Muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 2020 yılı ikinci yarısında köylere yapacak yatırımlar ve diğer çalışmalar hakkında sohbet ettiklerini söyledi.

Hizmetin doğru noktaya ulaştırılması için muhtarların büyük önem taşıdığını belirten Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği değeri hatırlattı.

Muhtarların, köylerde ikamet eden vatandaşlar ile aralarında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Ahlatcı, “Bir köyde veya şehirde sorun varsa ilk muhtarlar duyar dolayısıyla muhtarların rolü çözüm önerileri noktasında çok büyüktür. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu vazifeyi ifa eden bütün muhtarların istek ve taleplerinin yerine getirilmesi kendileri için bir görev olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Ayrıca Dursun Özdemir kardeşimizin Palabıyık Köyümüz ile ilgili talebini alarak çözümünü gerçekleştirdik” diye konuştu. (Haber Merkezi)