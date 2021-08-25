Muhtarların Sinop ziyareti

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve mahalle muhtarları, yardım çalışmalarına destek olmak için Sinop’un Türkeli ilçesine gitti.

Çalışmaları koordine etmek için Türkeli’nde görevlendirilen Vali Mustafa Çiftçi’yi Türkeli Gençlik Merkezi’nde ziyaret eden Yağbat ve muhtarlar, burada yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldılar. (Haber Merkezi)