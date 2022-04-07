“Muhtarlarımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Kalkınan ve sürekli büyüyen ülkemizin, hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde ulaşabilmesi için mahallemizden köylerimize kadar devletimizin tüm birimlerinin uyum ve işbirliğiyle hareket ettiklerini; muhtarlarımızın bu istikamette halkın içinden gelen kişiler olarak da katkı sağladıklarını belirtmek isterim. Siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kuran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bizlerde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın talep ve önerilerini tek tek dinleyerek yerine getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır” dedi.

Hep birlikte Çorum’u güzelleştirmek için çalıştıklarını kaydeden Ahlatcı, Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday, İl Genel Meclis Üyeleri Süleyman Ateş, Ekrem Yıldırım, Uğurludağ Muhtarlar Dernek Başkanı Yeniyapan Köyü Muhtarı Ertekin Denden, Yarımca Köyü Muhtarı Hakkı Denden, Üçdam Köyü Muhtarı Muhittin Aydıncı, Boztepe Köyü Muhtarı Bekir Kekeç, Resuloğlu Köyü Muhtarı Ömer Faruk Kurt, K.Erikli Köyü Muhtarı Selami Akburu, Aşılıarmut Köyü Muhtarı Veli Dozu, Anbarcı Köyü Muhtarı Mustafa Ateş, B.Erikli Köyü Muhtarı Emrah Akay, Dağönü Köyü Muhtarı Fazlı Kaya, Karakısık Köyü Muhtarı Mehmet Uysal, Sazköy Köyü Muhtarı Nevzat Kaptı, Kızağlı Köyü Muhtarı Osman Urusahan, Torunlar Köyü Muhtarı Erdal Serçe, Gökçeağaç Köyü Muhtarı Erol Karaca ve Emekli Meteoroloji Müdürü Hasan Hüseyin Kars’ın katıldığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)