“Muhtarlarımız köprü vazifesi görmektedir”

Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini, ülke yönetiminde de, sorunların çözümünde de muhtarların talep ve uyarılarını sürekli dikkate aldığını belirterek, muhtarların halkla yönetim birimleri arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Kendisinin de muhtarları önemsediğini ve sürekli istişare halinde olduklarını belirten Ceylan, "Muhtarlar toplumun kanaat önderleridir. Muhtarlara hizmet kapım, gönül kapım gece gündüz açık. Muhtarlara her konuda yardımcı olmak bizim temel görevimiz" dedi.

Milletin birer ferdi olan, demokrasinin gereği olarak vatandaşlar tarafından seçilen muhtarların, görev yaptıkları köy ve mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda önemli hizmetler yaptıklarını ifade eden Ceylan, “Muhtarlar, köy ve mahallelerinde devletimizin eli, ayağı, kulağı, gözüdür. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla devletimiz arasında bilgi akışı sağlayan, vatandaşların sorunlarını, isteklerini kamuya ulaştıran mesai arkadaşlarımızdır. Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk olarak başvuracakları kapı, muhtarlarımızın kapısıdır. Bu vesile ile yerelde devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)