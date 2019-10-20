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“Muhtarlarımız hizmetin gönül eridir”

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı’yı makamında ziyaret ederek, şahsının ve Çorum ili muhtarlarının muhtarlar gününü kutladı.

“Muhtarlarımız hizmetin gönül eridir”

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı’yı makamında ziyaret ederek, şahsının ve Çorum ili muhtarlarının muhtarlar gününü kutladı.

20 Ekim 2019 Pazar 19:23
“Muhtarlarımız hizmetin gönül eridir”

Başkan Onan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin kuruluşu çerçevesinde her yılın 19 Ekim Günü “Muhtarlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla yürüttükleri fedakârca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da, son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir. Bu düşüncelerle Çorum ilimizde görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün halkımıza ve görevlerini fedakârca yürüten tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)

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