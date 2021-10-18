“Muhtarlarımız, devlet ile vatandaş arasında köprü”

Muhtarların, köklü bir teşkilatın mensubu olduklarını belirten Çiftçi, "Muhtarlık teşkilatı, Osmanlı devletinde 2. Mahmut döneminde 1829 yılında İstanbul'da kadılıklara bağlı olarak oluşturuluyor. İlk muhtarlar atamayla görevlendiriliyor ve kadılara bağlı olarak görev yapıyor” dedi.

Muhtarların bugün devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Çiftçi, “Vatandaşların taleplerini yetkili kamu kurumlarına iletiyorlar, biz de elimizden geldiği kadar onları karşılamaya gayret ediyoruz. Vatandaşın herhangi bir sıkıntısı olduğunda ilk muhtarlarımızı buluyor. 1829'dan bugüne gelmişiz, muhtarlıklara olan talep azalmamış, tam tersi artarak devam etmiş. Muhtarlık, uzun süredir varlığını sürdüren kurumlarımızdan” diye konuştu.

Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Vali Çiftçi, “Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan muhtarlarımız; vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve rahat bir yaşam sürmeleri için devletle vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedirler.

Bu vesileyle, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin gözü kulağı olan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

