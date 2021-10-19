“Muhtarlarımız demokrasi zincirimizin ilk halkasıdır”

Bütün muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan İl Genel Meclisi Başkan Bektaş, muhtarlık görevinin demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapısı olduğunu söyledi.

Muhtarların seçimle işbaşına gelen halkın temsilcileri olduğunu da dile getiren Bektaş, “Muhtarlık, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır” dedi.

Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin vatandaş ile seçilmiş ve atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünün altını çizen Bektaş, “Projelerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında, hemşehrilerimize doğru hizmeti götürebilmek için muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman vazgeçilmez olmuştur, olacaktır.

Bu vesile ile hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten başta Çorum da bulunan muhtarlarımız başta olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

