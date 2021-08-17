Muhtarlardan Vali Yardımcısı ziyareti

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şanlıurfa Direkli Mahallesi Muhtarı Mehmet Kestop ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Büyükpalabıyık Köyü Muhtarı Önder Göçen de katıldı.

Ziyarette istişare ve değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi. (Özlem KOŞA)

