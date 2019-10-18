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Muhtarlardan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü kapsamında Çorum’da bulunan muhtar derneklerinin yöneticilerini kabul etti. Ziyarete Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köyleri Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Yenihayat Köyü Muhtarı Hasan Börekçi, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Küçükgülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, bazı kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar yapılan çalışmalarla ilgili Vali Çiftçi’ye bilgi vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. (Erkan BAYATLI)

Muhtarlardan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü kapsamında Çorum’da bulunan muhtar derneklerinin yöneticilerini kabul etti. Ziyarete Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köyleri Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Yenihayat Köyü Muhtarı Hasan Börekçi, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Küçükgülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, bazı kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar yapılan çalışmalarla ilgili Vali Çiftçi’ye bilgi vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. (Erkan BAYATLI)

18 Ekim 2019 Cuma 22:11
Muhtarlardan Vali Çiftçi’ye ziyaret
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