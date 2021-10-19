Muhtarlardan Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a ziyaret
Merkez köy ve mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet, Muhtarlar Günü nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 19.10.2021, 23:03
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Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, köy ve mahalle muhtarlarından oluşan heyet ilk olarak Vali Çiftçi’yi ziyaret etti.
Muhtarlar, Vali Çiftçi’nin ardından Çorum Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. (Taner ŞİMŞEK)
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