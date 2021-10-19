Muhtarlardan Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a ziyaret

Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, köy ve mahalle muhtarlarından oluşan heyet ilk olarak Vali Çiftçi’yi ziyaret etti.

Muhtarlar, Vali Çiftçi’nin ardından Çorum Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. (Taner ŞİMŞEK)

