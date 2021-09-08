Son Dakika

Muhtarlardan Tahtasız’a ziyaret

Çorum Merkez Beydili Köyü Muhtarı Murat Ünel ile Aksungur Köyü Muhtarı Muammer Kambur, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Güncel 08.09.2021, 17:53
145
Muhtarlardan Tahtasız’a ziyaret

Muhtarlar köylerinin sorun ve talepleri hakkında Tahtasız’a bilgi verdi.
Ziyaret sırasında Beydili Köyü Muhtarı Ünel, oğlunun düğün davetiyesini de Tahtasız’a vererek düğüne davet etti.
Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti, sorunların takipçisi olacağını bildirdi. (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı az bulutlu
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@