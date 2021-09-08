Muhtarlardan Tahtasız’a ziyaret
Çorum Merkez Beydili Köyü Muhtarı Murat Ünel ile Aksungur Köyü Muhtarı Muammer Kambur, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Güncel 08.09.2021, 17:53
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Muhtarlar köylerinin sorun ve talepleri hakkında Tahtasız’a bilgi verdi.
Ziyaret sırasında Beydili Köyü Muhtarı Ünel, oğlunun düğün davetiyesini de Tahtasız’a vererek düğüne davet etti.
Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti, sorunların takipçisi olacağını bildirdi. (Haber Merkezi)
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