Muhtarlardan Tahtasız’a ziyaret

Muhtarlar köylerinin sorun ve talepleri hakkında Tahtasız’a bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Beydili Köyü Muhtarı Ünel, oğlunun düğün davetiyesini de Tahtasız’a vererek düğüne davet etti.

Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti, sorunların takipçisi olacağını bildirdi. (Haber Merkezi)

