Muhtarlardan Gül’e ziyaret
Çorum’un mahalle muhtarları ile Belediye’de muhtarlarla ilgili birimin müdürü Mustafa Kanat, önceki Çorum Belediye Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Zeki Gül’ü ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 05.11.2021, 19:33
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