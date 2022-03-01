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Muhtarlardan Ceylan’a hizmet teşekkürü

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, köylere yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ziyaretinde bulunan köy muhtarlarını TBMM’de ağırladı.

Güncel 01.03.2022, 19:28
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Muhtarlardan Ceylan’a hizmet teşekkürü

Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral’ın başkanlığında köy muhtarları heyet halinde Ankara’ya giderek Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı TBMM’de ziyaret etti.
Ziyarette Aksungur Köyü Muhtarı Muammer Kambur, Altınbaş Köyü Muhtarı Birol Alanbay, Arpaöz Köyü Muhtarı Zekeriye Çanaklı, Arslan Köyü Muhtarı Seçkin Demirel, Çalıca Köyü Muhtarı Murat Eker, Çaltıcak Köyü Muhtarı İsmail Arslan, Çalyayla Köyü Muhtarı Yüksel Güreli, Dere Köyü Muhtarı Erol Perişan, Düdüklük Köyü Muhtarı Mutlu Kılıç, Eskiekin Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Evciortakışla köyü Muhtarı Cemil Aslıhak, İğdeli Köyü Muhtarı Ömer Arslan, Hacıbey Köyü Muhtarı Özkan Şanan, Hamamlıçay Köyü Muhtarı Bekir Söylemez, Kazıklıkaya Köyü Muhtarı Veysal Paçacı, Kılıçören Köyü Muhtarı Serkan Kırçı, Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göcen, Pembecik Köyü Muhtarı Satılmış Özkan, Salur Köyü Muhtarı Murat Telli, Taşpınar Köyü Muhtarı Süleyman Sakallı, Yaydiğin Köyü Muhtarı Yücel Kaya ve Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar yer aldı.

Muhtarlar, köylerine yapılan hizmetler, yatırımlar ve ayrıca ne zaman bir istek ve talepleri olsa her zaman yanlarında olduğu için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkürlerini ilettiler.
Muhtarlarla yapılan hizmetler hakkında sohbet eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, muhtarlığın ne kadar önemli bir görev olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız yoldaştır, muhtarlarımız omuzdaştır, sırtınızı güvenle dayayacağınız birer dağdır” dedi.
İnsanların dertlerine çare olan, vatandaşın müşkülünü çözen, yurdun en ücra köşelerinde devletin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarlarla daha nice yollar yürüyeceklerini dile getiren Ceylan, son zamanlarda çiftçilere verilen destekleri de anlattı.
Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si %18’den %8’e düşürüldüğünü hatırlatan Ceylan, meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8, aylık 240 kilovatsaate yükseltildiğini ifade ederek, böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ila %14 oranında bir indirim sağlanacağını kaydetti.

Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde vatanımız ve milletimiz için eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. siz değerli muhtarlarımızla köylerimizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla her zaman uyumlu bir şekilde çalıştık ve köylerimize birlikte güzel hizmetler yaptık.  Bundan sonra da köylerimize birlikte güzel hizmetler yapacağız. Muhtarlarımızla hem köylerimizin hemde şehrimizin diğer paydaşlarıyla Çorum için en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
Her birimiz bulunduğumuz görevlerde vatanımıza, milletimize, memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı hizmetler yapmak için vargücümüzle çalışıyoruz. Önemli olan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Muhtarlarımızın emrindeyiz, telefonumuz 7/24 açıktır.
Tarım Kredi Kooperatifleri satış merkezlerinde can gübresi, amonyum sülfat, nitro power gübrelerinde %30’luk indirime gidildiğine dikkat çeken Ceylan, karma hayvan yeminde %12 indirim yapıldığını anlattı.

Pancar üreticilerinin ürün bedellerinin cuma günü hesaplara yatacağını açıklayan Ceylan 2021 pancar alım fiyatı üzerine ton başına 15 TL prim desteği verileceğini söyledi.
546 milyon 987 bin 561 liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildiren Ceylan,  üreticilere sağlanan destekleri de şöyle sıraladı:
“Süt desteği; 292 milyon 29 bin 225 lira, su ürünleri yetiştiriciliği desteği; 87 milyon 788 bin 515 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği; 138 milyon 270 bin 18 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği; 8 milyon 749 bin 234 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği; 6 milyon 983 bin 25 lira, sertifikalı tohum üretim desteği; 1 milyon 33 bin 839 lira, hayvan gen kaynakları desteği; 12 milyon 133 bin 705 lira.”
 

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