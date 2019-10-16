Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklama yapan Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, “ Barış Pınarı Harekatı’nda görevli kahraman Mehmetçiklerimize destek açıklaması yapmak üzere bir araya geldik. Ülkemizin birliği ,sınırlarımızın güvenliği için yapılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Sağ salim geri dönmelerini nasip etsin. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Türk Ordusu için yapılan duanın ardından muhtarlar tarafından verilen asker selamıyla program son buldu.

(Yusuf ÇINAR)