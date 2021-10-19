Muhtarlardan Anıt’a çelenk
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Güncel 19.10.2021, 23:02
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19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Etkinlikler ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Törende Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. (Taner ŞİMŞEK)
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