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Muhtarlardan Ahlatcı’ya kutlama ziyareti

Çorum’da bazı mahalle muhtarları AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı kutladı.

Güncel 31.01.2021, 20:29
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Muhtarlardan Ahlatcı’ya kutlama ziyareti

Geçtiğimiz haftalarda yapılan olağan genel kurul ile birlikte yeniden AK Parti İl Başkanlığı görevine seçilen Yusuf Ahlatcı’ya kutlama ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Yeniyol, Kale, Karakeçili, Akkent, Mimarsinan, Buharaevler, Ulukavak, Kunduzhan, Gülabibey ve Bahçelievler Mahalle Muhtarları İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek kutladı.

Muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Ahlatcı, “Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarları olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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