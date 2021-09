“Muhtarlara yapılan hakaret kabul edilemez”

Zaman zaman gazetecilerin, zaman zaman da STK’ların hedef alındığını, en sonunda muhtarların hedef alındığını kaydeden Özsaçmacı, “Muhtarlara sinkaflı cümle kullanılması kabul edilemez, böyle bir politik aktör olamaz desek te Ak Parti kendi depolitizesini oluşturmuş durumdadır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı’nın açıklaması şu şekilde:

“Parti devletimi, devlet partisi mi? Dün eleştirip iktidara gelip eleştirdiği her şeyi daha fazlası ile yapan bir iktidar düşünün sizce nerde olabilir.

Özellikle Çorum önceliğinde değerlendirecek olur isek iktidar ve paydaşlarının tüm kötü niyetli söylemleri kendi kitlesi tarafından bir genel kabul, aksini düşünen düşman, her türlü kötü ifadelere maruz kalan bir öteki olarak değerlendirilmekte.

En son yaşanan örnekleri verecek olursak şehrimize çalışma ziyaretinde bulunan bir siyasi lidere hiç yakışık olmayan karşılama ve hitap tarzı bunun en bariz şekli olmakla birlikte iktidar partisinin yöneticilerinin yaklaşım ve söylemleri bir o kadarda vahim ve patolojik olduğu görülmekte.

Her şeyi kapsadığını iddia ettiğiniz tek parti dönemine atıfta bulunup anti propaganda yapar iken yönetimi elinize aldığınızda ne kantarın topuzu kaldı nede kantar kaldı.

Ak Parti artık her şeyin sahibi havasında tüm yönetim erkine maraba, emir eri vs. gibi yaklaşarak kendi milli şefliğini ilan etmektedir. En son Çorum kamuoyu önünde cereyan eden hakaret ve sinkaflı cümleler sınırın çoktan aşıldığını göstermektedir. Zaman zaman gazeteciler hedef alınmakta, zaman zaman STK’lar hedef alınmakta. En sonda muhtarlar hedef alınmış. Ne yazık ki demokrasimizin en başlangıç kısmını oluşturan en önemli kurumumuz olan muhtarlara sinkaflı cümle kullanılması kabul edilemez, böyle bir politik aktör olamaz desek te Ak Parti kendi depolitizesini oluşturmuş durumdadır. Patolojik bir durumun politik aktörlerin bünyesinde olması siyasetin ilgi alanı olamamakla birlikte milletimiz bunu sistem dışına atacaktır. Bunu en güzel muhtarlarımız bilmekte ve değerlendirmektedir.

Buradan sevgili muhtarlarıma sesleniyorum yapmayı planladığınız eylemi lütfen değerlendirme dışı bırakınız. Biz Çorum olarak bu tip durumlara bilgimiz, erdemlerimiz ile cevap verilim iyi cümleler kurup iyi hayallerimizi hayata geçirelim.” (Haber Merkezi)