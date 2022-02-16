“Muhtarlara verilen söz niçin tutulmadı?”
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, muhtar maaşlarının bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret seviyesine (4.250 TL) çıkarılmasına rağmen 15 Şubat’ta ödenen maaşların 3.472 TL olarak hesaplara yatırıldığını belirtti.
“Muhtarların aylık ödenek tutarını 2022 yılı için 4.250 TL olarak açıklayan AKP- Saray hükümeti, 2 aydır muhtarlara eski tutarlardan ödeme yapmaktadır. Saray hükümeti döneminde bir konu daha hayaldi gerçek oldu” diyen Tahtasız, muhtarlara eksik ödeme yapılmasının sebebini sordu.
Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ocak 2022 tarihinde muhtarlarla yaptığı toplantıda, “Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını asgari ücret tutarına yani 4.253 lira seviyesine çıkardık” açıklamasını yapmıştı.
Ancak 15 Şubat 2022’de muhtarlarımızın maaşlarında bir değişiklik olmadığı, hesaplarına eski maaşları üzerinden 3.472 lira yatırıldığı görülmüştür.
Muhtar maaşları yeni asgari ücret seviyesine neden çekilmemiştir?
Muhtar maaşları yeni asgari ücret seviyesi olan 4.253 seviyesine çekilmediyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ne anlama gelmektedir?
Muhtarlarımıza bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen sözün yerine getirilememesi üzüntü verici. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Şimdi seçim zamanı, şimdi sandık zamanı.” (Haber Merkezi)
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