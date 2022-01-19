Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlara maaş müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'nda aralarında Çorum’dan da katılımcıların olduğu Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mersin Sakarya, Samsun, Sivas ve Yozgat illerinden gelen muhtarlarla biraraya geldi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı muhtarların aralarında olamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla geniş katılımlı ilk toplantıyı 2015 Ocak ayında yaptıklarını anımsattı. Ülkedeki tüm muhtarlarla bir araya gelme sözünü tutarak Mayıs 2019'a kadar 50 ayrı toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, birkaç istisna dışında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasındaki 400 kişilik toplantı salonunda başladıkları buluşmaları sergi salonuna aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 50 toplantıda 35 bine yakın muhtarla yüz yüze görüşme imkanı bulduklarını, bugün de yaklaşık 1500 muhtarla birlikte olduklarını aktardı. Bu durumun ülkede hiçbir cumhurbaşkanının, hiçbir başbakanın, hiçbir siyasetçinin başaramadığı bir rekor olduğunu vurgulayan Erdoğan, muhtarların özlük haklarında, SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti başta olmak üzere pek çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını dile getirdi.

Muhtarlara verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ve muhtarlık hizmet binaları ile ilgili projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, “Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık” dedi.

(AA)

