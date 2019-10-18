“Muhtarlara kapımız her zaman açık”

Vali Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarları İl Özel İdaresi’nde ağırladı. Düzenlenen öğle yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, TSO Başkanı Çetin Başaranhınhcal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, kurum müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Programda konuşan il Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, muhtarlığın demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletin her noktasındaki kurumsal temsilciliği olduğunu kaydetti. Muhtarların hem hüzünde hem de mutlu günlerde halkın yanında olduğunu söyleyen Çıplak, İl Özel İdaresi olarak muhtarların her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise devlet ve hükümetçe en küçük yerel hizmet birimi olarak muhtarları benimsediklerini anlattı. Vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarların belediyelerin gözü ve kulağı olduğunu söyleyen Çöplü, tüm muhtarların Muhtarlar Gününü kutladığını dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ise konuşmasında Muhtarın seçilmiş, ihtiyar heyetinin ise seçilmiş kişilerden oluşan kurul anlamına geldiğini, tarihteki ilk seçimlerin mahalli seçimler olduğunu söyledi. Muhtarların önemli bir görevi icra ettiğini belirten Vali Çiftçi, onlara her zaman kapılarının açık olduğunu, kamuya ait taleplerin takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

(Erkan BAYATLI)