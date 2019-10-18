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“Muhtarlar yöneticilerin gözü kulağı”

Çorum’da bulunan Muhtarları temsilen muhtar derneklerinin yöneticileri Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü’yü ziyaret etti.

“Muhtarlar yöneticilerin gözü kulağı”

Çorum’da bulunan Muhtarları temsilen muhtar derneklerinin yöneticileri Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü’yü ziyaret etti.

18 Ekim 2019 Cuma 22:13
“Muhtarlar yöneticilerin gözü kulağı”

Ziyarete Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köyleri Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Yenihayat Köyü Muhtarı Hasan Börekçi, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Küçükgülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ve bazı muhtarlar katıldı.

Tüm muhtarların Muhtarlar Gününü tebrik ettiğini belirten Belediye Başkan Vekili Çöplü, muhtarların şehrin yöneticilerinin gözü, kulağı olduğunu, halkın taleplerinin muhtarlar aracılığı ile kendilerine iletildiği bunun için de bin müdürlük kurduklarını kaydetti. Çöplü, şehrin sorunlarına muhtarlarla çözüm aradıklarını ifade etti.(Erkan BAYATLI)

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