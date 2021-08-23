Muhtarlar taleplerini iletti

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzlar’da muhtarları dinledi.

İlçe ziyaretleri kapsamında Oğuzlar’ı ziyaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzlar’da köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantıya Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Erhan Yumlu, Kadri Yücel, Meral Göz, Yılmaz Peker, M Durak Çelik, Mücahit Keskinel, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir de katıldı.

Toplantıda tüm muhtarları tek tek dinleyen Milletvekili Ceylan, sorunlarını dinlerken taleplerini de aldı.

Ceylan, “Devletimizin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden, kendi mahallesinde veya köyünde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışan muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 20 yıllık AK Parti İktidarımız da şehirlerimizdeki yaşam standartlarını köylerimizde de yaparak hizmet kervanımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarların taleplerinden bazıları ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlara yerine getirilmesi konusunda talimat veren Milletvekili Ceylan, bazı taleplerle ilgili de gerekli girişimleri yapacağının sözünü verdi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantının ardından kendileriyle yakından ilgilenen Milletvekili Ceylan’a teşekkür eden Oğuzlarlı muhtarlar, Ceylan’ı ayakta alkışlayarak uğurladılar. (Haber Merkezi)