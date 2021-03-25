Son Dakika

Muhtarlar Federasyonu yeni yönetimini belirledi

Çorum Muhtarlar Federasyonu ikinci olağan genel kurulunda yeni yönetimini oluşturdu.

Güncel 25.03.2021, 22:01 25.03.2021, 22:04
36
Muhtarlar Federasyonu yeni yönetimini belirledi

Çorum Muhtarlar Federasyonu uzun süredir koronavirüs salgını nedeni ile gerçekleştiremediği ikinci olağan genel kurulunu geçtiğimiz gün tek liste halinde gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüs salgını koşullarına uygun olarak yapılan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan, Yönetim, Denetim Kurulu raporlarının okunarak ibrası ile devam eden, gelir-gider bilanço ve tahmini bütçenin onaylandığı genel kurulda daha sonra seçimlere geçildi.
Buna göre Çorum Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine Zeki Oral, Ali Osman Tonga, Mustafa Bozkurt, Gıyasettin Yılmaz, Muharrem Demir, Yaşar Sayar, Ünal Bozok, Sebahattin Türk, Yaşar Tezer, Murat Bayrak ve Yıldırım Külcü seçildi.
Kongrede Federasyon Denetim Kurulu asil üyeliğine ise Hasan Börekçi, Ari Akça ve Mustafa Çalışkan getirildi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kar yağışlı
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@