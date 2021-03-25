Muhtarlar Federasyonu yeni yönetimini belirledi

Çorum Muhtarlar Federasyonu uzun süredir koronavirüs salgını nedeni ile gerçekleştiremediği ikinci olağan genel kurulunu geçtiğimiz gün tek liste halinde gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını koşullarına uygun olarak yapılan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan, Yönetim, Denetim Kurulu raporlarının okunarak ibrası ile devam eden, gelir-gider bilanço ve tahmini bütçenin onaylandığı genel kurulda daha sonra seçimlere geçildi.

Buna göre Çorum Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine Zeki Oral, Ali Osman Tonga, Mustafa Bozkurt, Gıyasettin Yılmaz, Muharrem Demir, Yaşar Sayar, Ünal Bozok, Sebahattin Türk, Yaşar Tezer, Murat Bayrak ve Yıldırım Külcü seçildi.

Kongrede Federasyon Denetim Kurulu asil üyeliğine ise Hasan Börekçi, Ari Akça ve Mustafa Çalışkan getirildi.

(Haber Merkezi)

