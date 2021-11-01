Muhtarlar Derneği’nde Zeki Oral tekrar başkan

Çorum’da toplam 140 üyenin oy kullandığı genel kurulda mevcut Başkan Zeki Oral tek liste halindeki seçimde yeniden başkanlık görevine seçildi.

Genel Kurul Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak Davutoğlu İş Merkezi’nde bulunan Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği’nin yerinde yapıldı.

Kongrede ilk olarak divan başkanlığına Bekir Söylemez, üyeliklerine ise Birol Alanbay ile Hakan Pehlivan seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden genel kurulda Yönetim Kurulu faaliyet raporu başkan Zeki Oral tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ibrasının ardından Denetleme Kurulu raporu da okunarak onaylanırken, gelir, gider, bilanço ve tahminiz bütçe de tüm üyelerin oyuyla kabul edildi.



Dernek tüzüğünde bulunan 12. Madde ile ilgili yapılan görüşmenin ardından ise tek liste halinde seçimlere geçildi. Yapılan seçimde Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral güven tazeledi.

Buna göre Yönetim Kurulu Asil üyeleri Zeki Oral, Cemil Aslıhak, Murat Ünel, Ünal Bozok, Murat Telli’den oluşurken, Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Muammer Kambur, Fazlı Borucu, Hakan Pehlivan, Önder Göcen ve Sinan Ergen seçildi. Kongrede Denetim Kurulu Asil üyeliklerine Yaşar Sayar, Halil Yılmaz ve Salih Biçer; Denetim Kurulu Yedek üyeliğine ise Bekir Söylemez, Yıldıray Sucu ve Yücel Kaya seçildi.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral üyelere kendilerine ve yönetimine duydukları güven için teşekkür ederek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da köylerin sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

