Muhtarlar Derneği’nde Hacı Koca güven tazeledi

Derneğin Leblebicoğlu İş Merkezi kat 1’de bulunan merkezinde düzenlenen genel kurulda tek liste yer alırken, dernek Başkanı Hacı Koca yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede konuşan Hacı Koca, muhtarların sorunlarını daha güçlü bir şekilde duyuracaklarını ifade etti. Kongrede ayrıca yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi de yapıldı. Kongre üyelerinin dilek ve temennilerini iletmesi ve yeni başkan seçilen Hacı Koca’nın üyelere teşekkür etmesi ile son buldu.

Buna göre Hacı Koca başkanlığındaki Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni yönetimi “Abidin Gündoğar, Metin Badak, Veli Alev, Şahin Demiral, Doğan Kara ve İdris Patlak”tan oluşurken, Denetleme Kurulu’na ise Kazım Güngör, Ömer Arlı ve Selahattin Günindi” seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)

