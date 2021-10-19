“Muhtarlar demokrasinin temel taşı”

Vargeloğlu, “1829 yılından bu yana vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynayan, seçimle iş başına gelmiş, kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, demokrasinin ilk halkasını oluşturmakta, yerel demokraside devletimizin kurumsal temsilcileridir” dedi.

Muhtarların, vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğunu kaydeden Vargeloğlu, “Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, Devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir role sahip olan muhtarlarımız, yaptıkları bu fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

