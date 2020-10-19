“Muhtarlar, demokrasi zincirinin ilk halkası”

Ahlatcı, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin vatandaşlarımızla ilgili işlemlerde işleyişin daha akıcı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için büyük sorumluluk üstlenen muhtarlık müessesesini ve devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Muhtarların demokrasinin gelişmesine katkıda bulunurken yerel yönetime katılım sağlamasında önemli araçlarından birisi olduğunu ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesinde muhtarlar önemli görev üstlenmektedir. Halkımıza hizmet noktasında ilçemizdeki mahalle ve köy muhtarlarımızla diyalogumuzu sürdürmekteyiz. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çorum merkez, ilçe ve köylerimizde bulunan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar, başarılar ve esenlikler diliyorum.” (Haber Merkezi)