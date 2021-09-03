“Muhtarlar bizim vazgeçilmezimiz”

Milletvekili Ceylan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ı makamında ziyaret etti. 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Özel İdare Genel Sekreter Vekili İlyas Akyol ve İl Genel Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Ceylan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan’ın muhtarlara yönelik söylediği iddia edilen ifadelerle ilgili konuştu.

Muhtarlarla ilgili bazı söylemlerin kamuoyunda paylaşıldığını kaydeden Ceylan, “Bazı iddialar oldu. Bunları tasvip etmiyoruz. Muhtarlar bizim için önemli. Muhtarlar bizim baş tacımız. Muhtarlar Çorum için de Türkiye için de devletin köyde temsilcileri. O köye hizmette bizim öncülerimiz, birinci muhatabımız muhtarlardır. Bilgi kargaşalığı söz konusu. Bundan dolayı muhtarlarımız da kırıldıysa onlar da haklarını helal etsin. Muhtarlarımız, en kıymetli sivil toplum örgütlerinin başında gelir. Kırılan muhtarlarımız varsa onlar da hakkını helal etsin. 759 köy ve bağlılarıyla beraber tüm muhtarlarımızla, Çorum’umuzun tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

