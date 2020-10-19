Muhtarlar Ata’nın huzurunda

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Törene, İl İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Erdoğan, Belediye Muhtarlar Müdürü Mustafa Kanat, Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman, Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Çorum İli Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Törende muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

(Haber Merkezi)