Muhtarlar Anıta çelenk sundu

Muhtarlar Federasyonu tarafından çelengin sunulmasının andından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köyleri Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Yenihayat Köyü Muhtarı Hasan Börekçi, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Küçükgülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı’nın günün anlam ve önemine dair konuşma yaptığı program birlikte anı fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Programda konuşan Hasan börekçi, muhtarlık müessesesinin demokrasinin, halkın temsil gücünün köklü ve kurumsallaşmış tezahürü, Kültürün ve toplumun önemli yapı taşlarından olduğunu ifade etti.

Halkın isteklerinin sonuçlandırılmasında muhtarların öneminin küçümsenemeyeceğini anlatan Börekçi, muhtarların halkın devlet ile ilişkilerde eli ve ayağı olduğunu kaydetti.

Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ise konuşmasında geçmişte iletilen taleplerin dikkate alınıp çözüme ulaştıran hükümetin muhtarlığı cazip hale getirdiğini, aday patlaması yaşandığını kaydetti. Kılcı, Muhtarlığın 190 yıllık merkezi idareyi temsil eden kurumları arasında siyasal barışın sağlandığı tek müessese olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. (Erkan BAYATLI)